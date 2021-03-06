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Трасса "Кола" стала опасной из-за мощного снегопада (ФОТО)

Новости. Общество
12:01, 07 Марта 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК
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В Карелии водители сообщают, что движение по автодороге "Кола" стало опасным из-за низкой видимости.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" автолюбители сообщают, что трасса "Кола" представляет опасность из-за низкой видимости. На улице идет мощный снегопад, из-за котрого не видно дорогу.

Автор поста прикрепил снимки, сделанные по пути следования.

"Кола! Видимости нет!", - написал он.

"Видимость ноль, иду по приборам..", - добавил один из комментаторов.

Ранее в Карелии автомобилисты рассказали, как вылетели с трассы в кювет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-07 12:44:26
А дорога серою лентою вьется,
Залито дождем смотровое стекло.
Пусть твой грузовик через бури пробьется.
Я хочу шофер чтоб тебе повезло!©
врунофф
2021-03-07 12:17:05
Пофиг. Это не снизит ассортимент сетевых магазинов и не испортит настроение трудолюбивым продавщицам.
кир
2021-03-07 12:10:31
Трудолюбивые парни пробиваются на своих машинах сквозь метель и наполняют едой сетевые магазины. Это вам не с плакатиками стоять.
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