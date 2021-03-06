Трасса "Кола" стала опасной из-за мощного снегопада (ФОТО)

В Карелии водители сообщают, что движение по автодороге "Кола" стало опасным из-за низкой видимости.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" автолюбители сообщают, что трасса "Кола" представляет опасность из-за низкой видимости. На улице идет мощный снегопад, из-за котрого не видно дорогу.

Автор поста прикрепил снимки, сделанные по пути следования.

"Кола! Видимости нет!", - написал он.

"Видимость ноль, иду по приборам..", - добавил один из комментаторов.

Ранее в Карелии автомобилисты рассказали, как вылетели с трассы в кювет.