Трасса в формате "жесть": водитель "паркетника" вылетел в кювет на дороге в Карелии (ФОТО)

В паблике "Лахденпохья-Навсегда!" опубликованы снимки ДТП, произошедшего на трассе "Сортавала".

На трассе "Сортавала" произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль вылетел с дороги и оказался в кювете. Фото с места происшествия размещены в паблике "Лахденпохья-Навсегда!".

"Сегодняшний лёгкий снежок вновь отправил состояние федеральной трассы "Сортавала" в формат "Жесть"", - сообщает автор поста.

"Очевидно, что г...вно-химия, которую тоннами продолжают сыпать на федеральную трассу, не только не способствует безопасности движения, а наоборот. Получающуюся грязную жижу убирать не спешат, а езда по ней куда опасней, чем по накатанному снегу. Идут года, но ничего не меняется, кроме количества разбитых машин", - предполагает автор.

Ранее в Карелии автомобиль вылетел в кювет на дороге в Сортавалу.