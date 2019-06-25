Трассу "Кола" в Карелии перекроют из-за взрывных работ

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Движение на участке автодороги Р-21 "Кола" в Сегежском районе закроют для проведения буровзрывных работ, сообщили в Упрдор "Кола".
Движение будет временно закрыто для всех видов транспорта с 14.00 до 17.00 в Сегежском районе:
- 26 июня – на участке с 726 по 728 км;
- 27 июня – на участке с 730 по 731 км;
- 28 июня – на участке 732 км, 736 км.
ФКУ Упрдор "Кола" просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
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