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Требовать письменный отказ: заслуженный врач Карелии выступил за введение обязательной вакцинации в регионе

Новости. Общество
08:58, 26 Июня 2021
фото: © Александр Гаврилов, фото из личного архива

Бывший главный врач Центра СПИД в Карелии Александр Гаврилов считает, что нужно брать письменный отказ с тех, кто не хочет делать прививку от коронавируса.

Об этом Александр Гаврилов высказался на странице главы Карелии Артура Парфенчикова после введения губернатором дополнительных ограничительных мер в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в регионе. 

«Только обязательная вакцинация для всего населения, исключая детей и медотводы!, - написал Гаврилов. - Создается впечатление, что в Карелии не с эпидемией борются, а выполняют план, спущенный сверху. Ну привьем мы, допустим, в турбазе или гостинице 60 процентов персонала. И что? А остальные сорок процентов не привитых, заражаться и заражать не будут? У населения создается ложное впечатление, что заражаться и заражать могут только люди из сферы обслуживания! Да и то не все, а только 60 процентов! А я, дескать, не из этой сферы, мне и прививаться не надо!? И надо учитывать, что в Карелию массово поедут (и уже едут) «спасаться» противники вакцинации из городских агломераций-миллионников. Это мультиплицирует региональную эпидемию! И самое главное! Чтобы считать человека отказавшимся от прививки, надо ему прежде предложить это сделать!!! Письменно персонально предложить с указанием ограничений, если человек откажется привиться. И письменно потребовать его отказ и его согласие на ограничение прав в случае отказа!».

Напомним, накануне глава Карелии предложил всем представителям сферы услуг в республике привиться от коронавируса до 1 августа.

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