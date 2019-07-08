Трех жителей Карелии оштрафовали по новой статье об унижении человеческого достоинства

Мужчин привлекли к ответственности по статье 20.3.1 КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", сообщили в МВД Карелии.

Статья подразумевает такие "действия по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".



На сегодняшний день в Карелии к административной ответственности по статье 20.3.1 уже привлечены трое граждан: два жителя Сегежского района и петрозаводчанин. Им назначены наказания в виде административных штрафов в сумме 10 тысяч рублей.

Также с начала 2019 года 28 жителей республики привлечены к административной ответственности в виде штрафов за пропаганду либо публичную демонстрацию нацистской символики.