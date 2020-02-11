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Трех жителей Карелии, заработавших на "паленом" алкоголе 18 млн рублей, судят

Новости. Криминал
11:45, 12 Февраля 2020
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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В Карелии в прошлом году органами внутренних дел выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщили в МВД Карелии.

В суд направлены материалы уголовных дел по 6 преступлениям. Из незаконного оборота изъято около 6,5 тысяч литров спиртосодержащей и иной алкогольной продукции, имевшей признаки подделки.

В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении трех жителей Карелии. Полицейские установили причастность фигурантов к поставкам в республику поддельного алкоголя. В дальнейшем эта продукция реализовывалась через сеть мелких магазинов. Доход от незаконной деятельности превысил 18 миллионов рублей.

Реализация алкогольной продукции дистанционным способом запрещена законодательством РФ.

Ранее банду вымогателей, торговцев "паленым" алкоголем, псевдокоммерсантов осудили в Петрозаводске.

 
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Комментарии

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кир
2020-02-12 11:49:09
А вы не знаете, что всё Заонежье завалено палёным алкоголем?
Работаете не лучше дворников.
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