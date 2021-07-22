Тренировок не будет: стадион «Юность» в Петрозаводске закрыли на ремонт

Доступ на городской стадион «Юность» временно закрыт, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации Спортивной школы № 7 Петрозаводска, доступ на городской стадион «Юность» временно закрыт. На объекте полностью приостанавливают тренировки, в том числе на территории скейт-парка. Ограничения связаны с обеспечением безопасности на время проведения земляных работ для укладки легкоатлетических дорожек. На месте задействована тяжёлая строительная техника.

В мэрии напомнили, что ремонт на городском стадионе «Юность» ведёт ООО «Спорт Инжиниринг». Перечень работ включает в себя замену искусственного газона футбольного поля, установку металлических ограждений и мячеулавливающих сеток, укладку беговых дорожек, обустройство секции для прыжков в длину. Новое легкоатлетическое ядро позволит проводить на стадионе соревнования всероссийского уровня. Шесть беговых дорожек организуют на стометровой дистанции, четыре — на протяжении полного круга. Заказчиком работ выступает спортивная школа № 7.