Треть работающих жителей Петрозаводска рассказали о конфликтах из-за отпусков

Петрозаводчане рассказали, как решали проблемы, вызванные совпадением времени для отдыха.

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди экономически активных петрозаводчан. Темой опроса стали спорные ситуации, вызванные выбором дат для отпусков.

Выяснилось, что 34% петрозаводчан либо сами конфликтовали. Либо стали свидетелями конфликтов из-за отпусков. При этом 29% решили конфликты самостоятельно, и лишь в 5% опрошенных пришлось обращаться за помощью к начальству или специалистам по кадрам.

Впрочем, в большинстве коллективов Петрозаводска не бывает ссор из-за графика отпусков — так отметили 63% опрошенных.