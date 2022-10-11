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Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор жительнице Карелии, заколовшей мужа шампуром

Новости. Общество
09:35, 08 Ноября 2022

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Адвокат осужденной Светлана Вечерская считает вынесенный жительнице села Карелии приговор — 10 лет колонии — ошибочным и будет обжаловать его в Верховный суд России.

Третий Кассационный суд в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор Кондопожского суда 38-летней жительнице села Кончезеро, признанной виновной в умышленном убийстве в июне 2020 года своего мужа шампуром. Не признавшая вину женщина получила 10 лет колонии общего режима и отбывает наказание в колонии Вологды.

Однако петрозаводский адвокат осужденной Светлана Вечерская, по-прежнему считает, что ее подзащитной ошибочно вынесен обвинительный приговор в умышленном убийстве супруга.

«Вердикт суда из шести присяжных заседателей основан на представленных прокурором сведениях, которые, считаю, не доказывают вину осужденной в умышленном убийстве, — сообщила Светлана Вечерская журналисту „Столицы на Онего“. — Бесспорных доказательств ее вины в этом, не установлено. Показания моей подзащитной о том, что трагедия произошла по неосторожности, ничем не опровергнуты».

Поэтому, отметила Светлана Вечерская, она будет подавать жалобу на приговор уже в Верховный суд России.

Напомним, в июне 2020 года 37-летняя жительница Кондопожского района в состоянии алкогольного опьянения в селе Кончезеро во время ссоры со своим мужем проколола его металлическим шампуром. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, подсудимая не признавала свою вину на протяжении всего предварительного следствия, наставила на том, что произошел несчастный случай и ее супруг самостоятельно получил смертельное ранение.

Однако на основании представленных государственным обвинителем доказательств коллегией присяжных вынесен единодушный обвинительный вердикт.

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