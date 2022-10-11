Тревога, по которой экстренные службы прибыли к военкомату Карелии, оказалась ложной

Поздно вечером 17 октября экстренные службы Петрозаводска были подняты по сигналу тревоги со сборного пункта военкомата.

Как сообщили в правоохранительных органах республики, тревога, по которой все экстренные службы карельской столицы прибыли к военкомату и сборному пункту в Петрозаводске, оказалась ложной.

Напомним, поздно вечером 17 октября по тревоге были подняты все экстренные службы Петрозаводска. Поступили сообщения о взрывных устройствах в зданиях военкомата республики на улице Антикайнена, 19, а также сборного пункта, расположенного на улице Лизы Чайкиной, 17.