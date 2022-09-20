Тревожные кнопки проверят в детских садах и школах Карелии после трагедии в Ижевске

Минобразование и спорта республики дало поручение проверить на безопасность все образовательные учреждения региона.
В Министерство образования и спорта Карелии поступают обращения от родителей по вопросам обеспечения безопасности в образовательных организациях республики. Об этом рассказал глава Минобразования Роман Голубев на своей странице в соцсети.
«Мы уже провели внеплановые совещания с государственными образовательными организациями, районами и городскими округами региона по вопросам усиления мер безопасности в образовательных учреждениях. Даны поручения тщательно проверить во всех без исключения детских садах, школах, учреждениях допобразования и СПО республики работу тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, пропускной режим и т. д.», — отметил министр.
По словам Голубева, для сотрудников проводят дополнительные инструктажи с алгоритмами действий при возможной опасности.
Министр предлагает родителям и детям присылать вопросы по безопасности ему в личные сообщения.
«Всю информацию из муниципалитетов и от родителей тщательно проанализируем. Выявленные нарушения руководители образовательных организаций будем оперативно устранять. Подчеркну, мы систематически работаем с учреждениями в части обеспечения безопасности объектов образования. Нет ничего важнее жизни и здоровья детей и педагогов», — подытожил глава Минобразования.
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