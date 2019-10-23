Бросившийся под фуру кроссовер устроил групповое ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Групповое ДТП произошло накануне на пересечении улиц Горького и Красноармейской.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, во вторник, 22 октября в 15.59 в центре города столкнулись три автомобиля.

ДТП с участием кроссовера и седельного тягача с полуприцепом произошло на улице Красноармейская, в районе пересечения с улицей Горького.

Транспортные средства двигались по улице Красноармейская в сторону центра: кроссовер в правой полосе движения, автопоезд - в левой.

Судя по видео, ДТП произошло, когда кроссовер совершал маневр перестроения в левую полосу движения, а автопоезд двигался в прямом направлении.

От столкновения кроссовер развернуло и отбросило на припаркованный у края проезжей части автомобиль.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.