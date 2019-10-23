Бросившийся под фуру кроссовер устроил групповое ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

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Групповое ДТП произошло накануне на пересечении улиц Горького и Красноармейской.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, во вторник, 22 октября в 15.59 в центре города столкнулись три автомобиля.
ДТП с участием кроссовера и седельного тягача с полуприцепом произошло на улице Красноармейская, в районе пересечения с улицей Горького.
Транспортные средства двигались по улице Красноармейская в сторону центра: кроссовер в правой полосе движения, автопоезд - в левой.
Судя по видео, ДТП произошло, когда кроссовер совершал маневр перестроения в левую полосу движения, а автопоезд двигался в прямом направлении.
От столкновения кроссовер развернуло и отбросило на припаркованный у края проезжей части автомобиль.
Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.
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