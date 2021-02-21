Три бани сгорели в Карелии за сутки

Сотрудники МЧС за минувшие сутки трижды выезжали на пожары, возникшие в частных банях в Суоярвском, Лоухском и Питкярантском районах Карелии.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 21 февраля в 14:38 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района (10 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: поселок Салми, ул. Песочная у дома 5. Только через три часа, в 17:52 им удалось его ликвидировать.

В этот же день, в 17:27 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района (13 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: поселок Лоухи, ул. Лесная у дома 15. На ликвидацию пожара ушел час – в 18:15 его ликвидировали.

В 20:16 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района (6 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: г. Суоярви, ул. Набережная у дома 30. В 20:25 пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в жилом доме в Медвежьегорском районе Карелии.