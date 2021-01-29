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Три человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:09, 30 Января 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Водитель устроил аварию на "встречке" на трассе "Кола" в Кондопожском районе.

По информации Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло в минувшую пятницу, 29 января, на 453+45км трассы Кола в Кондопожском районе в 20:10. 25-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, автомобиль выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем Toyota Yaris.

В результате ДТП травмирован водитель Lada, 41-летняя водитель Toyota и ее 46-летняя пассажирка. Участники ДТП с ушибами госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее водитель иномарки оказался в кювете после заноса на трассе в Карелии.

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