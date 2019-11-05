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Новости. Общество
18:40, 05 Ноября 2019
фото: pixabay.com

Три десятка многодетных семей в Карелии увеличили количество детей до шести

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С января по сентябрь 2019 года в Карелии появилось на свет 4166 новорожденных, сообщил министр образования республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что первенцы родились в 1526 семьях, по второму ребенку – в 1633 семьях, третий ребенок - в 701 семье.

В 201 семье радовалась рождению четвертого малыша, в 64 семьях – пятого. Шестой (и последующие) дети родились в 29 семьях Республики Карелия.

Ранее сообщалось, что рождаемость в России упала до уровня 10-летней давности.

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