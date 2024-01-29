Три медсестры из Карелии ушли добровольцами на СВО

Медсестры госпиталя для ветеранов войн стали добровольцами специальной военной операции.

Как на своей странице в соцсети сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, карельские девушки-медики ушли добровольцами в зону СВО.



«Это медсестры госпиталя для ветеранов войн — Светлана Шахова, Наталья Тарасова и Ольга Ходыш. Теперь они — фронтовые медсестры в составе добровольческого формирования Минобороны России. Девчата, сил вам и мужества! Все мы знаем, как важна женская забота и улыбка для раненого бойца. Карелия всем сердцем с вами!» — написал руководитель региона.



Напомним, ранее ушедший на СВО главврач перинатального центра Евгений Тучин стал человеком года в Карелии.