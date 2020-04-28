Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Карелии за последние сутки

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии на 29 апреля возросло до 66, сообщили в оперштабе Карелии.

Три новых случая Covid-19 зарегистрированы в Петрозаводске.



Всего выздоровели 10 человек, за последние сутки выписали троих из них – это жители Петрозаводска, Сегежи и Кондопоги.

Всего проведено 13726 исследований(+809 за сутки).

На самокарантине находятся 1796 человек (-64 за сутки).

В местах обсервации содержатся 25 человек (-5 за сутки).

"Общая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Карелии составляет 10,8 человек на 100 тысяч населения. Для сравнения: по России этот показатель почти в 6 раз выше – 63,8 человек на 100 тысяч, по Северо-Западному федеральному округу – 51,2", – сообщается в паблике оперштаба.

Ранее власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом.