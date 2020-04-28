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Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Карелии за последние сутки

Новости. Общество
09:10, 29 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова
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Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии на 29 апреля возросло до 66, сообщили в оперштабе Карелии.

Три новых случая Covid-19 зарегистрированы в Петрозаводске.

Всего выздоровели 10 человек, за последние сутки выписали троих из них – это жители Петрозаводска, Сегежи и Кондопоги.   

Всего проведено 13726 исследований(+809 за сутки).

На самокарантине находятся 1796 человек (-64 за сутки).

В местах обсервации содержатся 25 человек (-5 за сутки).

"Общая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Карелии составляет 10,8 человек на 100 тысяч населения. Для сравнения: по России этот показатель почти в 6 раз выше – 63,8 человек на 100 тысяч, по Северо-Западному федеральному округу – 51,2", – сообщается в паблике оперштаба.

Ранее власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом.

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Комментарии

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Сергей
2020-04-29 10:05:27
Не надоело в войнушку играть , сводки передавать , тошнит уже от этого беспредела и вранья .
Fit G
2020-04-29 11:03:00
Сергей, а ты не читай, - закрой глаза и уши, тогда сто процентов защитишь себя от вируса.
Сергей
2020-04-29 11:19:34
Fit G, От этого вируса никто не защищён , только финал от него у некоторых и то редко очень .
Гость
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