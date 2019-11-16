Три пожара случилось за ночь в Карелии

Ночью в Карелии горели квартиры и бытовка.

По данным ГУ МЧС России по Карелии, 16 ноября в 00.22 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 11 человек и 4 единиц техники тушили огонь в жилом доме №30 на ул. Станционная. В 00.43 пожар был ликвидирован.

В 01.45 пожарные выезжали в Пряжу на Советская, где загорелся дом №5. В 02.20 пожар ликвидировали.

В 04.19 спасатели привлекалось для ликвидации пожара в бытовке, которая расположена в СОТ "Железнодорожник" Кондопожском районе. Пожар удалось ликвидировать через 30 минут.

Ранее сообщалось, что труп нашли на пожаре в Карелии.