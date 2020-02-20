Тринадцать сотрудников УФСИН Карелии достали автомобиль женщины, вылетевший в сугроб

Сотрудники колонии на дороге в Сегежском районе оказали помощь попавшему в ДТП водителю, сообщили в УФСИН Карелии.

Сотрудники исправительной колонии №1, возвращавшиеся с тактико-строевых занятий, оказали помощь попавшей в ДТП женщине-водителю.

Автомобиль водителя занесло в сугроб на скользком участке автодороги "Сегежа – Надвоицы".

Оказавшись свидетелями ДТП, сотрудники ИК-1 поспешили помочь женщине-водителю. К счастью, ни водитель, ни ее автомобиль в ходе происшествия не пострадали. Личный состав подразделения смогли вытащить автомобиль из сугроба.