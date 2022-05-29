Трое человек пострадали в групповом ДТП в Петрозаводске

В столице Карелии несколько человек были травмированы после столкновения трех автомобилей.

ДТП произошло 28 мая в Петрозаводске на Вытегорском шоссе, информирует Госавтоинспекция.

По предварительным данным, в 00-15 34-летний водитель автомобиля «Volvo» не справился с управлением и столкнулся с машиной «Geely», движущейся во встречном направлении. Затем произошло столкновение с автомобилем «Hyundai », который двигался в попутном направлении с «Geely».

В результате ДТП были травмированы водитель машины «Volvo», 49-летний водитель и 34-летняя пассажирка автомобиля «Geely».