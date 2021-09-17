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Трое дорожников в Карелии вывезли начальника в лес и пытали, чтобы получить деньги

Новости. Криминал
10:01, 18 Сентября 2021
фото: © pixabay

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Следственный комитет Карелии рассказал подробности похищения человека в Муезерском районе.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года в квартиру жилого дома в поселке Муезерский, где проживал руководитель фирмы по обслуживанию и ремонту дорожного хозяйства, ворвались трое мужчин. Они напали на предпринимателя, требовали от него 3,5 млн. рублей якобы существующей перед ними задолженности, нанесли ему множественные удары руками и ногами, угрожали убить.

Поскольку потерпевший не располагал такой суммой, его посадили в автомобиль и вывезли в лес.

В Следкоме рассказали, что в автомобиле один из похитителей проткнул ножом руку начальника. Требуя денежные средства, угрожая убийством и уничтожением имущества, трое пьяных рабочих получили от супруги начальника денежный перевод. Удостоверившись, что деньги пришли на карту, потерпевшего отпустили и скрылись с места происшествия. Приговором суда подсудимым назначены наказания более 8 лет лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура Карелии сообщала, что пьяные рабочие взяли личное имущество начальника и имущество строительной организации на сумму 128 тысяч рублей. Кроме того, один из нападавших незаконно проник в квартиру потерпевшего, откуда украл документы организации.

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Комментарии

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karelets
2021-09-18 10:16:01
Карловские ?
Paco
2021-09-18 11:06:02
karelets, неа, пролетарии...
Изя
2021-09-18 11:02:52
karelets, нееее , "новые приставы " )))
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