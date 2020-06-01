Трое мужчин обокрали автозаправку в Петрозаводске (ВИДЕО)

Мужчин подозревают в краже с автозаправки, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции разыскивают граждан, подозреваемых в краже с АЗС в Петрозаводске.

Полиция устанавливает личности троих пассажиров автомобиля. На видео один из них в черной маске, двое без масок.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о разыскиваемых, полиция просит сообщать информацию по номерам телефоном: +7-953-535-55-10 или +7-911-409-00-17.



Конфиденциальность гарантируется.

Ранее петрозаводчанина, попросившего разменять купюру, ограбили на автозаправке.