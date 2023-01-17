В Карелии одна форель обошлась компании похитителей в 30 тысяч рублей

Жители Костомукши попытались украсть одну форель из садка и попали под суд.

Костомукшский горсуд вынес приговор троим мужчинам, которых обвинили в краже.



По данным объединенной пресс-службы судов, они подплыли на лодке к садку одного из форелеводческих хозяйств и попытались сачком выловить радужную форель весом не менее 3,5 килограмма. Их заметили сотрудники хозяйства.



В суде определили, что стоимость одного килограмма форели составляет 900 рублей, цена рыбины - 3 150 рублей.



Дело рассмотрели в особом порядке. Каждого мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.



Приговор суда не вступил в законную силу.