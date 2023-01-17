В Карелии одна форель обошлась компании похитителей в 30 тысяч рублей

Жители Костомукши попытались украсть одну форель из садка и попали под суд.
Костомукшский горсуд вынес приговор троим мужчинам, которых обвинили в краже.
По данным объединенной пресс-службы судов, они подплыли на лодке к садку одного из форелеводческих хозяйств и попытались сачком выловить радужную форель весом не менее 3,5 килограмма. Их заметили сотрудники хозяйства.
В суде определили, что стоимость одного килограмма форели составляет 900 рублей, цена рыбины - 3 150 рублей.
Дело рассмотрели в особом порядке. Каждого мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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