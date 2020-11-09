Трое жителей Ленобласти получили травмы в ДТП на трассе в Карелии

Водителю и его пассажирам потребовалась медицинская помощь после съезда в кювет автомобиля в Питкярантском районе.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник в 10:00 на 293 км + 500 м федеральной автодороги А-121 "Сортавала" 43-летний водитель автомобиля Honda при прохождении левого поворота допустил занос и совершил съезд в кювет. Автомобиль перевернулся.

В результате ДТП травмы получили три человека – водитель и его пассажиры, мужчины 49 и 50 лет (жители Ленинградской области). Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее автомобиль улетел в кювет на трассе в Карелии.