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Трое жителей Ленобласти получили травмы в ДТП на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:53, 10 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Водителю и его пассажирам потребовалась медицинская помощь после съезда в кювет автомобиля в Питкярантском районе.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник в 10:00 на 293 км + 500 м федеральной автодороги А-121 "Сортавала" 43-летний водитель автомобиля Honda при прохождении левого поворота допустил занос и совершил съезд в кювет. Автомобиль перевернулся.

В результате ДТП травмы получили три человека – водитель и его пассажиры, мужчины 49 и 50 лет (жители Ленинградской области). Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее автомобиль улетел в кювет на трассе в Карелии.

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