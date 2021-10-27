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Троллейбус №1 в Петрозаводске на выходных вновь изменит маршрут

Новости. Общество
17:20, 27 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Электротранспорт будет следовать через Ключевское шоссе до улицы Корабелов, сообщили в администрации Петрозаводска.

В выходные, 30 и 31 октября, в карельской столице изменится маршрут движения троллейбуса №1. В эти дни он будет поворачивать с улицы «Правды» на проспект Александра Невского не в сторону улицы Луначарского, а в сторону улицы Калинина.

Далее троллейбусы поедут по Ключевскому шоссе, улицам Репникова и Антонова до конечной станции «ул. Корабелов». Отсюда маршрут стартует в обратном направлении — также через Ключевское шоссе и улицу Калинина. От улицы «Правды» троллейбус № 1 едет по привычному маршруту следования — на Древлянку через Центр и Перевалку.

Временные неудобства связаны с ремонтными работами на улице Луначарского. Маршруты движения автобусов не изменятся. Проезд для автомобилей также будет открыт.

Ранее, 24 октября, троллейбус №1 уже менял свой маршрут. И вот опять.

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Комментарии

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Вася
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