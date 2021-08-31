Троллейбус № 1 в Петрозаводске возвращается на свой прежний маршрут

Со 2 сентября общественный транспорт вновь будет следовать через улицу Луначарского, сообщили в администрации города.

Напомним, ранее движение электротранспорта там было закрыто в связи с реконструкцией водопровода АО «ПКС-Водоканал».

С четверга, 2 сентября, от улицы «Правды» троллейбус № 1 будет следовать вниз по проспекту Александра Невского, далее сворачивать на улицу Луначарского, по улице Радищева выезжать на улицу Ригачина, после на улицу Онежской Флотилии, Ключевую и Судостроительную улицы до конечной остановки «улица Кемская». Тем же путем электротранспорт будет следовать в обратном направлении, только через улицу Чернышевского.

Троллейбус № 3 продолжит ездить по нынешнему маршруту, т.е. будет поворачивать с проспекта Александра Невского на улицу Калинина и следовать по маршруту троллейбуса № 6 до улицы Корабелов. В обратном направлении после поворота с улицы Калинина он продолжит ходить по своему привычному пути через Комсомольский проспект к железнодорожному вокзалу и далее через Первомайский проспект на Заводскую улицу.