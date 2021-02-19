Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Врач развеял популярный миф о кофе
19.02.2021 21:30
Концертное агентство "Interfest" не вернуло деньги за сорванные концерты жителям Карелии 11
Сегодня 10:23
Отдыхающий на нудистском пляже случайно нашел человеческую кость 2
19.02.2021 23:30
В Петрозаводске продавец похитил деньги с потерянной банковской карты
19.02.2021 18:00
"Не вижу проблемы": власти Карелии просят не волноваться родителей, чьи дети в детсадах остались без ужина 6
Сегодня 12:08
Легковушка "влетела" под фуру на трассе в Карелии (ФОТО)
Сегодня 06:40

Троллейбус №5 в Петрозаводске снова пойдет через мост на улице Кирова

Новости. Общество
15:57, 20 Февраля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Маршрут троллейбуса №5 будет продлён после 24 февраля, сообщили в администрации Петрозаводска.

В связи с открытием движения через мост на улице Кирова ПМУП "Городской транспорт" продлевает путь следования действующего маршрута №5 от к/ст ДСК через наб. Варкауса – ул. Кирова – пр. Ленина – пл. Гагарина – Комсомольский пр-кт – ул. Ровио – ул. Лыжная – к/ст. Лыжная. Изменения вводятся с 24 февраля в целях решения вопроса транспортного обслуживания и соединения микрорайона Октябрьский с центром города и микрорайоном Кукковка.

Полный путь следования маршрута №5 "Лыжная – ДСК" будет проходить следующим образом: к/ст Лыжная – ул. Лыжная – ул. Ровио – Комсомольский пр-кт – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Заводская – к/ст ДСК – ул. Зайцева – наб. Варкауса - ул. Кирова – пр. Ленина – пл. Гагарина – Комсомольский пр-кт – ул. Ровио – ул. Лыжная – к/ст. Лыжная.

Таким образом, будет частично восстановлено движение по ранее приостановленному маршруту №2 "Лыжная – ДСК".

Напомним, что мост на улице Кирова ремонтировали 7 месяцев, движение транспорта по нему было закрыто. 23 января мост открыли, движение возобновили, а вот троллейбусы возвращаются на прежний маршрут только сейчас.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-20 16:17:33
Шах и мат для визгливой вечно недовольной либерастной шелупони
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 10
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 6
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 16
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»