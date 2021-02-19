Троллейбус №5 в Петрозаводске снова пойдет через мост на улице Кирова

Маршрут троллейбуса №5 будет продлён после 24 февраля, сообщили в администрации Петрозаводска.

В связи с открытием движения через мост на улице Кирова ПМУП "Городской транспорт" продлевает путь следования действующего маршрута №5 от к/ст ДСК через наб. Варкауса – ул. Кирова – пр. Ленина – пл. Гагарина – Комсомольский пр-кт – ул. Ровио – ул. Лыжная – к/ст. Лыжная. Изменения вводятся с 24 февраля в целях решения вопроса транспортного обслуживания и соединения микрорайона Октябрьский с центром города и микрорайоном Кукковка.

Полный путь следования маршрута №5 "Лыжная – ДСК" будет проходить следующим образом: к/ст Лыжная – ул. Лыжная – ул. Ровио – Комсомольский пр-кт – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Заводская – к/ст ДСК – ул. Зайцева – наб. Варкауса - ул. Кирова – пр. Ленина – пл. Гагарина – Комсомольский пр-кт – ул. Ровио – ул. Лыжная – к/ст. Лыжная.

Таким образом, будет частично восстановлено движение по ранее приостановленному маршруту №2 "Лыжная – ДСК".

Напомним, что мост на улице Кирова ремонтировали 7 месяцев, движение транспорта по нему было закрыто. 23 января мост открыли, движение возобновили, а вот троллейбусы возвращаются на прежний маршрут только сейчас.