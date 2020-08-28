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"Троллейбус здоровья" начал ездить по Петрозаводску

Новости. Общество
17:40, 28 Августа 2020
фото: © Минздрав Карелии
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В Петрозаводске стартовал проект "Троллейбус здоровья", призванный информировать граждан о ведении здорового, активного образа жизни, сообщили в Минздраве Карелии.

Два троллейбуса оформлены снаружи и внутри доступной информацией по факторам риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

"В таком мобильном формате, максимально приближенном к населению, мы пытаемся донести до граждан, насколько важна профилактика неинфекционных заболеваний. Проект направлен на то, чтобы информировать максимальное количество людей о факторах риска их развития, почему важно проходить диспансеризацию, контролировать артериальное давление", – отметила заведующая Республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Прищепа.

Пассажирам доступна информация о вакцинации против гриппа, диспансеризации и других профилактических мероприятиях, направленных на сохранение и укрепление здоровья граждан.

Пока курсирует один троллейбус на маршруте № 6, второй выйдет на линию в начале сентября.

Проект реализуется за счет гранта главы Карелии.

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Комментарии

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Os
2020-08-28 18:03:12
Троллейбусы в Петрозаводске - пенсионеры, им за здоровьем надо следить.
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