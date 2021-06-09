Троллейбус №1 в Петрозаводске временно изменит маршрут

Новая схема движения будет действовать в течение трех дней, пока продолжается ремонт магистрали, сообщили в администрации столицы Карелии.

В связи с дорожными работами на улице Онежской Флотилии в Петрозаводске с 12 по 14 июня будет изменен троллейбусный маршрут № 1.

В течение трех дней движение троллейбуса будет осуществляться следующим образом:

- в прямом направлении: к/ст. Хейкконена – ш. Лососинское – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Куйбышева – ул. «Правды» - пр. Александра Невского- пр. Комсомольский – ул. Ровио – к/ст. Лыжная,

- в обратном направлении: к/ст. Лыжная – ул. Ровио - пр. Комсомольский - пр. Александра Невского - ул. «Правды» - пр. Ленина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ш. Лососинское – к/ст. Хейкконена.

Администрация города просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, изменено движение пригородных автобусов из-за ремонта дороги под Петрозаводском.