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Троллейбусы Петрозаводска продезинфицируют перед возобновлением работы

Новости. Общество
18:40, 30 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Общественный транспорт обработают перед началом работы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

После совершения последних рейсов троллейбусы были подвергнуты дезинфекции. Кроме того, весь подвижной состав ПМУП "Городской транспорт" будет обработан перед возобновлением работы. Аналогичные рекомендации направлены в транспортные предприятия, обслуживающие городские автобусные маршруты.

Напомним, в обращении к гражданам глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в Петрозаводске общественный транспорт прекращает свою работу с 29 марта по 4 апреля.

Данная мера применяется, по словам Парфенчикова, для предотвращения в Карелии распространения вируса.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-03-30 22:19:28
Лучше бы вы их помыли.
нетюлень
2020-03-30 19:35:31
А маршрутки? Останутся грязными?
И нехудо бы за эту неделю установить на маршрутках терминалы.
Обидно? Терпите!
mobikk
2020-03-30 22:07:56
нетюлень,

те кто ездит на Багамы, Мальдивы, Гонконги -они в маршрутках не ездят, у них есть мерсы и т.п.
prostor
2020-03-30 19:32:06
А маршрутки кто нибудь продезинфицирует? Лично я сомневаюсь, потому что там вечная грязь и антиспнитария, рассадник, блювотины и харкоты в них не убирают, они там просто засыхают! Элементарно их салоны очень редко подмитают!
Plant
2020-03-30 18:50:09
Как единовременная мера - поможет, вычистит. Но. СтОит носителю вируса на первой же остановки зайти - и приехали.
кир
2020-03-30 18:43:04
Ручки уличных дверей никто и никогда не протирает.
Ткачев
2020-03-30 19:21:42
кир, Только что Рошаль сказал, что маски фуфло, ходите в перчатках. Взял корзинку или тележку в "Пятерочке" - и ага....
Гость
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