Троллейбусы Петрозаводска продезинфицируют перед возобновлением работы

Общественный транспорт обработают перед началом работы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

После совершения последних рейсов троллейбусы были подвергнуты дезинфекции. Кроме того, весь подвижной состав ПМУП "Городской транспорт" будет обработан перед возобновлением работы. Аналогичные рекомендации направлены в транспортные предприятия, обслуживающие городские автобусные маршруты.

Напомним, в обращении к гражданам глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в Петрозаводске общественный транспорт прекращает свою работу с 29 марта по 4 апреля.

Данная мера применяется, по словам Парфенчикова, для предотвращения в Карелии распространения вируса.