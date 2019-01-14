Труп обнаружили на пожаре в Карелии

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ЧП произошло утром в понедельник в Медвежьегорском районе.
По данным МЧС Карелии, 14 января в 06.05 пожарно-спасательные подразделения в составе 10 человек и 3 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в поселке Пиндуши.
В 06.32 пожар ликвидировали.
По данным источника в экстренных службах, на пожаре обнаружен труп.
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