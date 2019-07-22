Труп женщины обнаружен в Карелии

За закрытой дверью квартиры в Кеми обнаружен труп женщины.

Как стало известно из источника в спасательной службе, в минувшую пятницу, 19 июля, в 19.05 в Кеми на пульт Единой службы спасения-01 из полиции поступил звонок с просьбой помочь открыть квартиру, где находилась больная женщина, которая четыре дня не выходила на связь.

После вскрытия дверей в квартире обнаружили тело женщины.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.