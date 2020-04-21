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Цех по пошиву защитных масок открылся в культурно-спортивном центре города горняков в Карелии

Новости. Общество
15:58, 21 Апреля 2020
фото: © АО "Карельский окатыш"
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"Карельский окатыш" организовал на базе КСЦ "Дружба" в Костомукше пошив защитных масок для своих работников

Ткань, фурнитуру и несколько швейных машинок закупил комбинат, остальную технику принесли сами работники. Творческий цех уже сшил более 10 тысяч готовых изделий, на которые ушло 4,5 тысячи метров резинки и 700 метров ткани, пишут "Новости Костомукши".

"Магазины пошли нам навстречу и поставили все необходимые материалы. Для пошива масок сформировано несколько цехов: раскроечный, швейный, "парильный". Так мы решили поддержать сотрудников нашего градообразующего предприятия, которые всё это время находятся на рабочих местах", – рассказала директор КСЦ "Дружба" Наталья Лебедь.

Работы проводятся в соответствии со всеми санитарно-гигиеническими требованиями. У сотрудников есть санкнижки, а материал для изготовления изделия сертифицирован.

"С 15 апреля ношение защитных масок на территории "Карельского окатыша" является обязательным требованием. Но так как по всей стране наблюдается большой дефицит этих средств индивидуальной защиты, было принято решение заранее организовать пошив масок на базе нашего творческого цеха – КСЦ "Дружба". Я благодарю коллег за то, что пришли на помощь в это непростое время. Сейчас главное – сберечь здоровье наших сотрудников, сохранить работоспособность предприятия", – отметил исполнительный директор "Карельского окатыша" и "ЦТА" Михаил Кондраков.

Часть сшитых масок была передана городскому отряду волонтёров, костомукшскому политехническому колледжу и Добровольному пожарному обществу, сообщает издание Костомукши.

Ранее глава республики сообщил, что заключенные Карелии будут шить медицинские маски.

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