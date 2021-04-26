Центр Петрозаводска перекроют для автомобилистов в пятницу и субботу

Схема движения транспорта изменится на проспекте Карла Маркса в связи с проведением массовых мероприятий, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, 30 апреля с 17.00 будет полностью запрещена остановка транспорта на проспекте Карла Маркса (от улицы Куйбышева до площади Ленина), а также вдоль дома № 2 на площади Ленина. А 1 мая с 7.00 до 20.00 проспект Карла Маркса будет перекрыт для движения автомобилей на участке между улицами Куйбышева и Андропова.

Схема движения изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения массовых и спортивных мероприятий. На площади Ленина пройдут республиканский этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка», праздничная выставка народных художественных промыслов и ремесел Карелии, на проспекте Карла Маркса организуют забеги для любителей активного образа жизни.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что въезд на площадь Кирова в Петрозаводске ограничат до середины мая.