Центр скорой медицинской помощи Карелии попал под реорганизацию

Медучреждение получит новое название и функции.

Власти Карелии приняли решение присоединить Центр скорой медицинской помощи республики к автохозяйству регионального Минздрава. После этого учреждение получит новое название - Ресурсный центр при министерстве здравоохранения Республики Карелия. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на постановление правительства региона.

Чем будет заниматься Центр и когда завершится реорганизация, знает «МК в Карелии».