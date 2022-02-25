Центр управления регионом опроверг фейк о списании денег с банковских карт

Центр управления регионом Республики Карелия продолжает выявлять фейковую информацию и отрабатывать обращения граждан в соцсетях.

В пятницу, 4 марта, в мессенджерах стала активно распространяется информации с призывом изменить настройки карт Сбербанка, так как зафиксированы случаи несанкционированного списания денег. Авторы сообщения призывали отключить в приложении «Сбербанк Онлайн» функцию покупок в Интернете без подтверждения СМС-кода.

Пресс-службы Сбербанка официально опровергла информацию о списании денег со счетов и банковских карт. Как говорится в официальном ответе банка, информация не соответствует действительности, массовых запросов по работе сервиса не наблюдается.

«Мобильное приложение „Сбербанк Онлайн“ надежно защищено, никаких взломов зафиксировано не было. Клиенты банка в мобильном приложении могут самостоятельно настроить разрешение на покупки по карте в сети интернет. Клиент может установить либо полный запрет на покупки через интернет, либо запрет на покупки с сайтов, которые не запрашивают дополнительную аутентификацию плательщика по 3Dsecure (кодом в СМСPush). Такая возможность для клиентов была запущена в середине 2021 года для гибкости и безопасности клиентов. Массовых вопросов по работе сервиса мы не наблюдаем», — сообщила пресс-службе Сбербанка.

Центр управления регионом республики Карелия продолжит выявлять и опровергать фейки, распространяющиеся в соцсетях и мессенджерах.