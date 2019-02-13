Центры занятости в Карелии объединили и переименовали в агентства

Центры занятости населения районов и городских округов Карелии поменяли организационную структуру – все они стали подразделениями только что созданного регионального Центра занятости.

Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Республики Карелия" приступило к работе с 25 января. Оно создано на базе прекратившего существование Центра занятости населения Петрозаводска. Руководителем назначен бывший директор петрозаводского центра Юрий Мишков.

Все центры занятости в городах и районах Карелии преобразованы в структурные подразделения регионального Центра. Теперь они именуются агентствами, сообщают "Вести Карелии".

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