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Цены на газовое моторное топливо в Карелии снижаются, пока бензин дорожает

Новости. Общество
09:43, 26 Августа 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Стоимость газового моторного топлива в Карелии за 7 месяцев 2020 года снизилась при одновременном росте цен на бензин.

Об этом говорят данные  Карелиястата в докладе "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июль 2020 года.

Согласно этому документу, в целом моторное топливо с начала года подорожало на 3,2%, в том числе, бензин АИ-92 – на 3,7%.

Тем временем министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии объявило о планах строительства АЗС для автомобилей, работающих на газе, в рамках государственной программы развития рынка газомоторного топлива.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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