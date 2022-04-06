Цены на сахар в Карелии поставили новый рекорд

Сахар-песок в Карелии подорожал четвертый раз за месяц, и к началу апреля цены достигли максимума за все время наблюдений.

Об этом говорят результаты мониторинга, проводимого Карелиястатом в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже.

В начале марта средняя стоимость сахара поднялась до 70 рублей за килограмм, 18 марта достигла 78 рублей 45 копеек, а по состоянию на 25 марта эта сумма составила уже 83 рублей 98 копеек.

Последнее подорожание произошло с 26 марта по 1 апреля, когда цена достигла 90 рублей 10 копеек за килограмм.

Ранее антимонопольная служба сообщила, что проводит проверки на предмет картельного сговора в отношении крупнейших производителей сахара. Руководитель УФАС по Карелии Артур Пряхин заявил, что допускает возможность создания искусственного дефицита.