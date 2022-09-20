Цены на стройматериалы в Карелии снизились в начале осени

Некоторые виды стройматериалов в Карелии подешевели в середине сентября.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 13 по 19 сентября.

Доска обрезная за неделю стала дешевле на 8,7%. Средняя цена снизилась до 33497 рублей за кубометр.

Кроме того, плиты древесностружечные подешевели на 1,2% — до 530 рублей за кв. метр.

Ранее причины снижения цен на стройматериалы назвали в отделении Северо-Западного главного управления Центробанка — Национального банка Республика Карелия. Там считают, что это связано с ограничениями на экспорт стройматериалов.

Вместе с тем, еще летом руководители большинства строительных компаний Карелии прогнозировали рост цен на стройматериалы в третьем квартале 2022 года.