Цены на такси в России пойдут в рост

Россиян предупредили о повышении цен на такси из-за введения новых ограничений для водителей.

Цены на услуги такси в России могут вырасти после введения новых ограничений для водителей. Об этом заявил автоэксперт Юрий Панченко, комментируя предложение Министерства транспорта проверять таксистов на знание местности, пишет РИА Новости со ссылкой на Ura.ru.

По его мнению, такие методы тестирования не снизят число аварий, а ориентироваться на дорогах удобнее по навигатору.

"В общих чертах нужно знать город, чтобы отличить один район от другого, но конкретные знания не так актуальны. Все эти современные апробации по снижению количества ДТП почти не дают положительный эффект", — отметил он.

Накануне Минтранс предложил запретить управлять легковым такси водителям, имеющим более трех неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Таким образом, в частности, хотят повысить безопасность и комфорт пассажиров.