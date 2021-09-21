Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Цены на такси в России пойдут в рост

Новости. Общество
20:40, 25 Сентября 2021
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Новости партнеров

Россиян предупредили о повышении цен на такси из-за введения новых ограничений для водителей.

Цены на услуги такси в России могут вырасти после введения новых ограничений для водителей. Об этом заявил автоэксперт Юрий Панченко, комментируя предложение Министерства транспорта проверять таксистов на знание местности, пишет РИА Новости со ссылкой на Ura.ru.

По его мнению, такие методы тестирования не снизят число аварий, а ориентироваться на дорогах удобнее по навигатору.

"В общих чертах нужно знать город, чтобы отличить один район от другого, но конкретные знания не так актуальны. Все эти современные апробации по снижению количества ДТП почти не дают положительный эффект", — отметил он.

Накануне Минтранс предложил запретить управлять легковым такси водителям, имеющим более трех неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Таким образом, в частности, хотят повысить безопасность и комфорт пассажиров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
20.09.2021, 14:51
Единороссы взяли 12 из 14 одномандатных округов в горсовете Петрозаводска

Чтиво

24.09.2021 10:00
Без политики
На острие офтальмологии
В Офтальмологическом центре Карелии работает самый новый эксимерный лазер в России — флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.
Разборка грузовых тягачей европейского и китайского производства: все преимущества выбора таких деталей
22.09.2021 16:08
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
20.09.2021 13:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»