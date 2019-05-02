Церковь отказалась расторгать брак Петросяна и Степаненко

Представители Русской православной церкви отказали комику Евгению Петросяну в расторжении брака с Еленой Степаненко.

Об этом сообщает "Комсомольская правда", пишет "Лента.ру".

Как сообщил анонимный источник, ранее Петросян обращался в представительство РПЦ с подобным запросом, однако осуществить развенчание не удалось.

Служитель московского храма Илии Пророка иерей Андрей Дорохин уточнил, что артисты венчались около 10 лет назад. По его словам, прошение о расторжении такого союза подается вместе с официальным свидетельством о разводе. Чаще всего отказывают в развенчании инициаторам развода. «Виновная в распаде семьи сторона, прежде чем о чем-то просить, должна покаяться», — подтвердил его коллега Александр Ильяш.

Дорохин заметил, что разрешение на развенчание чаще всего дается именно потерпевшей стороне, которая стремится прекратить печальный опыт.

Официально брак Петросяна и Степаненко был расторгнут в ноябре 2018 года. Адвокат юмориста Сергей Жорин утверждал, что бывшая супруга умышленно затягивала судебный процесс. Развод был сопряжен с тяжбами о разделе совместно нажитого имущества.