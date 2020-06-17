ЦИК Карелии и общественники объединят усилия по защите прав участников общероссийского голосования

Состоялось подписание четырехстороннего соглашения о взаимодействии в целях защиты избирательных прав жителей Республики Карелия.

Подписи под документом поставили председатель регионального Центризбиркома Алексей Бахилин, руководитель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова, председатель исполкома Карельского регионального отделения Ассоциации юристов России Андрей Закатов и руководитель общественного движения «Корпус "За чистые выборы" Эльдар Азимов.

Основным направлением взаимодействия в рамках соглашения является организация общественного наблюдения в ходе проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российского голосования, которое начнется уже 25 июня. Организаторы и правозащитники совместно организуют обучение наблюдателей, квалифицированные юристы окажут методическую и правовую помощь, Общественная палата Карелии организует «горячую линию» и будет оперативно информировать ЦИК Карелии о фактах нарушений избирательных прав граждан.

"Со стороны избирательной комиссии мы гарантируем незамедлительное рассмотрение всех обращений, которые будут поступать от Общественной палаты Республики Карелия", - подчеркнул глава ЦИК Алексей Бахилин.

Правом назначать наблюдателей для осуществления общественного контроля за проведением общероссийского голосования, которое назначено на 1 июля 2020 года, наделены, в том числе, общественные палаты регионов. На сегодняшний день Общественной палатой Республики Карелия уже сформирован корпус, который насчитывает более полутора тысяч человек, выразивших желание принять участие в голосовании в качестве наблюдателей.