ЦИК Карелии информирует о ходе голосования в районах

Опубликованы предварительные сведения об участии избирателей в выборах, сообщили в ЦИК Карелии.

По состоянию на 15.00 в списки избирателей включены 18580 человек, проголосовали 3132 избирателя (16,86%).



Досрочные выборы депутатов Совета Сортавальского городского поселения пятого созыва.



В списки избирателей включены 15960 человек. Проголосовали 2793 избирателей (17,50%).



Досрочные выборы главы Найстенъярвского сельского поселения.



Вв списки избирателей включены 2378 человек.Проголосовали 290 избирателей (12,20%).



Дополнительные выборы депутата Совета Поросозерского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.



В списки избирателей включены 242 человека. Проголосовали 49 избирателей (20,25%).

Ранее перед выборами в горсовет на улицах Сортавалы раздавали фальшивую газету.