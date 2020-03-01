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ЦИК Карелии информирует о ходе голосования в районах

Новости. Общество
17:04, 01 Марта 2020
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Опубликованы предварительные сведения об участии избирателей в выборах, сообщили в ЦИК Карелии.

По состоянию на 15.00 в списки избирателей включены 18580 человек, проголосовали 3132 избирателя (16,86%).

Досрочные выборы депутатов Совета Сортавальского городского поселения пятого созыва.

В списки избирателей включены 15960 человек. Проголосовали 2793 избирателей (17,50%).

Досрочные выборы главы Найстенъярвского сельского поселения.

Вв списки избирателей включены 2378 человек.Проголосовали 290 избирателей (12,20%).

Дополнительные выборы депутата Совета Поросозерского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

В списки избирателей включены 242 человека. Проголосовали 49 избирателей (20,25%).

Ранее перед выборами в горсовет на улицах Сортавалы раздавали фальшивую газету.

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