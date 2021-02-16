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ТСЖ из Петрозаводска подало в суд на блогера Варламова за пост про "говнохранителей"

Новости. Общество
15:11, 17 Февраля 2021
фото: varlamov.ru
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Петрозаводское товарищество собственников жилья "Ленина 18Б" обратилось в суд с требованием наказать блогера Илью Варламова, который раскритиковал противников решения городских властей о введении единого дизайн-кода для фасадов.

Товарищество собственников жилья "Ленина 18Б" из Петрозаводска направило иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации в Московский городской суд. Ответчиком в указанном деле выступает Илья Варламов.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", судебный процесс связан со старым постом Ильм Варламова, в котором он назвал "говнохранителями" петрозаводских предпринимателей и представителей городского ТСЖ, выступивших против утвержденных в городе новых требований к размещению вывесок на фасадах зданий.

Пост "Говнохранители на страже визуального мусора" был опубликован в октябре минувшего года на сайте блогера. В нем Варламов заявил, что Петрозаводск преобразился в лучшую сторону после того, как в городе появился дизайн-код, регламентирующий формат вывесок и рекламы. Противников дизайн-кода он назвал "говнохранителями".

"В 2019 году горсовет Петрозаводска всё-таки утвердил дизайн-код, и облик города стал меняться к лучшему. И тогда на защиту своего пёстрого говна единым фронтом встали местные коммерсанты!", - написал блогер.

В частности, Илья Варламов сообщил, что противники дизайн-кода обратились в суд, обжалуя введение новых стандартов использования фасадов. В числе противников дизайн-кода было и ТСЖ "Ленина 18Б".

По информации Telegram-канала "Mash", товарищество собственников жилья теперь добивается от блогера компенсации и удаления поста.

"Оно (ТСЖ - ред.) обиделось на Варламова, подало в московский суд, требует два ляма компенсации, извинений и удаления поста", - говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что блогер Илья Варламов возмутился позицией предпринимателей Петрозаводска, которые добились в суде отмены утвержденных в городе требований к размещению вывесок на фасадах зданий.

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-17 15:34:39
таких урбанистов избыток в агрекалчнутом сарае :)
Гость
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