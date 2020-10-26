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"Кто-то посмел регламентировать их цирковые афиши, которые они называют вывесками"

Новости. Общество
10:39, 27 Октября 2020
фото: © vk.com/ilyavarlamov
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Блогер Илья Варламов возмутился позицией предпринимателей Петрозаводска, которые добились в суде отмены утвержденных в городе требований к размещению вывесок на фасадах зданий.

Известный российский блогер Илья Варламов весьма эмоционально отреагировал на решение Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, который отменил утвержденные властями Петрозаводска требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории карельской столицы. Напомним, с коллективным иском в суд обратились более сорока петрозаводских предпринимателей, не согласных с этими требованиями.

Варламов опубликовал в своем блоге фотографии, которые он снял в столице Карелии в 2014 году, и сравнил их с кадрами из местных пабликов, запечатлевших городские фасады с новыми вывесками. В оценках судебного решения и позиции предпринимателей блогер выражений не выбирал.

"Карельских предпринимателей возмутило, что кто-то посмел регламентировать их цирковые афиши, которые они называют вывесками. А то, что они и им подобные засрали весь Петрозаводск, их не возмутило!", – написал Варламов.

Напомним, нынешней осенью блогер побывал в Карелии в рамках пресс-тура, организованного для известных российских журналистов. Илья Варламов посетил остров Кижи, Кемь и Костомукшу. Акция была запланирована для пиара Карелии. Максимальная цена контракта составляла 6,4 миллиона рублей. А победителем аукциона, организованного республиканскими властями, стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие за 4,8 миллиона.

Читайте о ситуации с вывесками в Петрозаводске в статье "С гражданами нужно разговаривать!".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил
2020-10-27 12:24:35
Ну и времена....одни оскорбления и нехорошие слова на всю страну!?!
протестанутый
2020-10-27 11:45:33
Получил 4 мильона из бюджета а лохи его нахваливают
asusls
2020-10-27 11:10:53
Привычка диванных комментаторов всегда переходить на личности изумляет. А между прочим, здесь Илья Варламов абсолютно прав : " цирковые афиши, которые они называют вывесками"
Zim
2020-10-27 11:29:42
asusls, ++++++++++
Os
2020-10-27 11:06:56
В темном зимнем городе, с плохим освещением, вывески хоть как-то помогают от депрессии, да и дорогу найти.
666
2020-10-27 11:02:00
Это кто такой ? Зачем он в ПТХ нужен ? Интернет за...рали подобные блогеры . Не культурный какой то .
Саныч
2020-10-27 10:44:58
Кто больше орет и *рет -тот и блогер.
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