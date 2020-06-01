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ТЦ в Петрозаводске остался без игровых автоматов из-за долга владельца оборудования в 15 млн рублей

Новости. Общество
10:28, 02 Июня 2020
фото: © УФССП Карелии
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Житель Мурманском области накопил долг в 15 млн рублей, сообщили в управлении судебных приставов.

Судебные приставы из Мурманской области обратились за помощью к управлению в Карелии – необходимо было арестовать имущество должника, которое находилось в Петрозаводске.

Мурманчанин сдавал в аренду одному из торговых центров города детские развлекательные автоматы.

В конце мае 31 автомат предварительной стоимостью 1,2 млн рублей был арестован.

Ранее приставы "подкараулили" алиментщика на собеседовании в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-02 10:33:33
Автоматы игровые сдают, квартирки посуточно. Только, чтобы не работать никогда в стране Советов. :)
Гость
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