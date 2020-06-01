ТЦ в Петрозаводске остался без игровых автоматов из-за долга владельца оборудования в 15 млн рублей

Житель Мурманском области накопил долг в 15 млн рублей, сообщили в управлении судебных приставов.
Судебные приставы из Мурманской области обратились за помощью к управлению в Карелии – необходимо было арестовать имущество должника, которое находилось в Петрозаводске.
Мурманчанин сдавал в аренду одному из торговых центров города детские развлекательные автоматы.
В конце мае 31 автомат предварительной стоимостью 1,2 млн рублей был арестован.
Ранее приставы "подкараулили" алиментщика на собеседовании в Петрозаводске.
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