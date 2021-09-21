Туман и заморозки ожидаются в Карелии 29 сентября

Гидрометцентр Карелии предупреждает о тумане и минусовой температуре воздуха ночью и утром 29 сентября.

В Петрозаводске в среду ожидается облачно с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит +1, +3°С, днем потеплеет до +11, +13°С. Атмосферное давление будет слабо меняться.

Облачно с прояснениями будет и в районах Карелии, где также не ожидается существенных осадков. Ветер будет дуть западный, юго-западный слабый.

Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6°С, местами опустится до -3°С, днем столбик термометра поднимется до +10, +15°С.