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Туман и заморозки ожидаются в Карелии 29 сентября

Новости. Погода
17:00, 28 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Гидрометцентр Карелии предупреждает о тумане и минусовой температуре воздуха ночью и утром 29 сентября.

В Петрозаводске в среду ожидается облачно с прояснениями погода без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит +1, +3°С, днем потеплеет до +11, +13°С. Атмосферное давление будет слабо меняться.

Облачно с прояснениями будет и в районах Карелии, где также не ожидается существенных осадков. Ветер будет дуть западный, юго-западный слабый.

Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6°С, местами опустится до -3°С, днем столбик термометра поднимется до +10, +15°С.

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