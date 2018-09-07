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Новости. Происшествия
11:22, 07 Сентября 2018

Туман задержал в пути пассажирский теплоход, следовавший из Карелии в Санкт-Петербург

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Теплоход "Леонид Соболев" застрял на Свири под Лодейным Полем из-за тумана.

Круиз по "серебряному ожерелью России" на несколько часов задержала непогода. Ночь теплоход простоял почти в сотне километров от выхода из Онежского озера в Ладожское. Компания объясняет задержку туманом, сообщает "Фонтанка.ru".

О том, что прибытие в порт Петербурга, назначенное на девять утра 7 сентября, существенно задерживается, "Фонтанке" рассказали читатели. Возвращение с Валаама, Кижей и из Петрозаводска прервалось в нескольких километрах от Лодейного Поля. Теплоход, судя по данным MarineTraffic, остановился в бухте Свирьстроя. По словам очевидцев, последняя остановка до этого была в Мандрогах, в четыре часа дня накануне "Леонид Соболев" взял курс обратно на Петербург.

"Около 4 утра что-то зашумело, вроде пытались завести мотор. С тех пор так и стоим", – рассказала пассажирка Евгения.

Она уточнила, что капитан задержку объясняет густым туманом.
В пресс-службе компании "Водоходъ", которая продает туры на теплоход, изданию подтвердили информацию: судно встало из-за неблагоприятных погодных условий.

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