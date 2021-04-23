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Туристам предложат «таинственное» путешествие по Европе с секретными остановками

Новости. Общество
19:40, 23 Апреля 2021
фото: pixabay.com / Pamjpat
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Американская компания предложила туристам «таинственное» путешествие по Европе с секретными остановками.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Travel & Leisure.

Компания Uniworld Boutique River Cruises представила десятидневный маршрут путешествия, при покупке билета на который туристы не будут знать о месте своего конечного прибытия.

Уточняется, что пока туристы не попадут на борт судна, они не узнают, куда едут и что надо было взять с собой. По замыслу компании, это привнесет спонтанность в круизные путешествия, которые обычно очень тщательно планируются.

Тем не менее цена путешествия определена заранее. Стоимость круиза начинается от 525 тысяч рублей с человека, включая авиаперелет. В тариф включены различные развлечения на борту, а также питание и специальные морские экскурсии.

При этом путешественники получат некоторые подсказки перед поездкой, другие детали тура будут раскрыты за день до его начала.

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